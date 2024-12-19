В замедлении YouTube виноват Google, а не Россия, сообщил Владимир Путин

Обсуждая текущие проблемы с YouTube, Путин указал на то, что причиной замедления работы платформы является не Россия, а Google.

Он объяснил, что после начала специальной военной операции компания прекратила финансирование своих дочерних предприятий в России, что негативно сказалось на качестве обслуживания YouTube.

Президент выразил недовольство тем, что пользователям вместо фильмов и музыки часто предлагают смотреть политические пропагандистские видео. Он напомнил Google о необходимости соблюдать законы Российской Федерации: если они хотят продолжать свою деятельность в стране, им следует подчиняться местным правилам. Если же для них это не имеет значения, пусть тогда уходят.

Путин также добавил, что если Google и YouTube изменят свои подходы к работе в России, многие проблемы сами собой исчезнут. Однако он отметил, что замедление YouTube — результат действий самой компании. По его мнению, Google и YouTube создали себе сложности, не соблюдая российские законы и игнорируя обоснованные требования Роскомнадзора.