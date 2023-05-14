В Трудинспекции разъяснили: в июне россияне смогут отдыхать 14 выходных дней

Гражданам РФ сообщили, что в июне их ждут длинные выходные. А некоторые могут отдохнуть сразу 14 дней при соблюдении условий.

В Трудовой инспекции грозят наказанием работодателям, которые не отпустят сотрудников в отпуск за свой счет по заявлению. Такое право есть у каждого работника, заявление должно быть подписано.

В июне официальными выходными будут 10,11 и 12 числа. Но можно отдохнуть и две недели подряд, если написать отпуск без содержания в период с 5 по 9 июня.