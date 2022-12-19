В Татарстане женщину осудили за сообщение с нацистской символикой

Городской суд Нижнекамска вынес приговор 58-летней женщине из Башкирии. Ее признали виновной в пропаганде или публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Татарстану.

По версии силового ведомства, женщина разместила в одной из групп в Whatsapp информацию с изображением нацистской свастики и символики под названием "Россия ностальгирует".

В итоге суд назначил ей штраф. Сумма не уточняется. Женщина вину не признала.