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В Татарстане все больше детей появляются на свет с патологиями: что происходит?

В Татарстане все больше детей появляются на свет с патологиями: что происходит?

Фото: funart.pro

В Татарстане отмечается рост детской инвалидности. Специалисты объясняют это выявлением патологий на ранних этапах, об этом заявила министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.
Ее цитирует "Татарстан-24".

"Когда мы на ранних этапах выявляем какие-то патологии, это говорит о развитии системы здравоохранения, о более предметной и целенаправленной диагностике", - отметила она.

На сегодняшний день в республике проживают 285 тыс. человек с инвалидностью (7,3% от населения РТ), в том числе 17,1 тыс. детей-инвалидов.

Зарипова добавила, что для семей, где воспитываются детис инвалидностью, доходы подтягивают до уровня прожиточного минимума, осуществляются индивидуальные доплаты.

"Мы понимаем, как важно поддержать уровень доходов в таких семьях. Воспитание детей требует серьезных затрат на лекарства", - пояснила министр.

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