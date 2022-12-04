В Татарстане все больше детей появляются на свет с патологиями: что происходит?

В Татарстане отмечается рост детской инвалидности. Специалисты объясняют это выявлением патологий на ранних этапах, об этом заявила министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

Ее цитирует "Татарстан-24".

"Когда мы на ранних этапах выявляем какие-то патологии, это говорит о развитии системы здравоохранения, о более предметной и целенаправленной диагностике", - отметила она.

На сегодняшний день в республике проживают 285 тыс. человек с инвалидностью (7,3% от населения РТ), в том числе 17,1 тыс. детей-инвалидов.

Зарипова добавила, что для семей, где воспитываются детис инвалидностью, доходы подтягивают до уровня прожиточного минимума, осуществляются индивидуальные доплаты.