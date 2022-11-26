В Татарстане в полночь таинственно исчез житель Гренландии

В Татарстане минувшей ночью, в полночь на номер 112 поступило тревожное сообщение: в Елабуге, в новом строящемся поселке с громким названием Гренландия пропал 82-летний местный житель. Пенсионер страдает потерей памяти.

Спасатели оперативно выехали на место, искали пропавшего пенсионера и пешком, и на авто. Применяли фонари, мегафон.

Через три с половиной часа поисков на морозе сотрудники МЧС вместе с полицейскими нашли пропавшего. Он бродил в поле на проселочной дороге, ведущей по направлению к Набережным Челнам.

Мужчину отогрели, напоили чаем и отправили в местную больницу.

