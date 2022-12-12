В Татарстане сняты ограничения для движения грузовых автомобилей и автобусов

В Татарстане снято ограничение движения для грузовиков и автобусов, введенное с 17 часов 11 декабря в связи с опасной погодой, сообщили в ФКУ "Волго-Вятскуправтодор". Ограничение снято с 6 часов утра 12 декабря.

Движение в целях безопасности ограничивали на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан с км 10+910 по км 399+065; М-7 "Волга" с км 735+683 по км 1166+710; М-7 "Волга" подъезд к городам Ижевск и Пермь с км 0+000 по км 28+916; Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск с км 0+000 по км 136+969; А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — автомобильная дорога М-7 "Волга" с км 95+566 по км 126+279; М-7 "Волга" подъезд к городу Киров с км 15+760 по км 127+190.