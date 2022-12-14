В Татарстане республиканский министр оказался злостным должником за газ

В Татарстане министр цифрового развития Айрат Хайрллин оказался должником за газ. Его имя в базе судебных приставов обнаружили корреспонденты издания 116.RU. Также в базе нашлись и несколько заместителей министров республики.

Айрат Хайруллин оказался должен за газ. Летом сумма долга в 9 тысяч рублей привела к суду между "Газпром трансгаз Казань" и министром. Время шло, а деньги на счет газовой компании не поступали. Поэтому в ноябре приставы возбудили исполнительное производство. Пока еще долг не погашен.

Первый заместитель Хайруллина Илья Начвин не оплатил 4 штрафа ГИБДД. Это 2 тысячи рублей, собственно, штрафов, плюс 3 тысячи рублей исполнительского сбора.

На замглавы Минобрнауки РТ Станиславе Андрееве висели долги на 256 тысяч рублей. Причем два из них — с одинаковой суммой. Судя по всему, речь идет о просроченных кредитных платежах. Но дело прекращено с формулировкой о невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо не нашлось ценностей, которые могли бы покрыть долг.

На таких же основаниях прекратили исполнительное дело и на замглавы Минземимущества Эдика Диярова. Он судился в "Таттелекомом".