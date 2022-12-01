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В Татарстане открывается "горячая линия" по вопросам качества новогодних товаров

В Татарстане открывается "горячая линия" по вопросам качества новогодних товаров

Фото: inetin-magaz.ru

В Татарстане открывается "горячая линия" по вопросам качества новогодних товаров. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РТ.

Жителей республики проконсультируют по всем вопросам, связанным с выбором детских подарков, новогодних товаров и украшений. Открытие линии намечено на 5 декабря, она будет работать до 16 декабря включительно.

Получить консультацию специалистов, задать вопросы или пожаловаться можно круглосуточно по телефону: +7(800)555-49-43.
В будни за консультацией можно обратиться с 09:00 до 17:00 по телефону: +7(843)221-90-16.

Также на вопросы жителей Татарстана ответят в понедельник-четверг с 10:00 до 17:00 и пятницу с 10:00 до 15:45 по телефону: +7(843)273-15-83.

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