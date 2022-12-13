В Татарстане открылась первая ледовая переправа. Всего же, как сообщалось ранее, их будет четыре: в Зеленодольске, Нижнекамске, Аракчино и Елабужском районе республики.

Накануне ледовая дорога открылась через Волгу по маршруту Зеленодольск - Нижние Вязовые, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Протяженность переправы - 1,5 километра. Это позволяет сократить путь примерно на 60 километров. На маршруте установлены дорожные знаки и аншлаги, на которых указаны правила пользования зимником.

Стоимость проезда по зимнику составляет 250 рублей.

Пользоваться трассой можно круглосуточно.