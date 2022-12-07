В Татарстане будут контролировать состояние аттракционов

Депутаты комитета Госсовета РТ обсудили проект республиканского закона, которые должен ввести местный контроль в области техсостоянии и эксплуатации аттракционов в республике.

Как пояснил и. о. начальника управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Мунир Халиков, с 1 января 2023 года вступает в силу пункт федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ". Согласно документу, к перечню полномочий региональных властей добавляется осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов.

Как пишет "Бизнес Онлайн", пока на федеральном уровне закон не принят, но это - не помеха для регионов, они могут принять подобные меры на своем уровне.

Принять законопроект планируется уже на ближайшей сессии Госсовета Татарстана. Пока не известно, кто и как будет следить за состоянием аттракционов.