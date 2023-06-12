В России для собаководов придумали новые условия содержания питомца

Российские депутаты предложили обязать собаководов лицензировать «опасные» породы питомцев

Депутаты выступили с предложением выдавать отдельные лицензии для "опасных" пород питомцев. Помимо этого, они предлагают установить правила для тех, кто только планирует заводить животное.

Обязательная регистрация нужна для таких пород собак, как амбульдог, акбаш, булли кутта, американский бандог, бразильский бульдог, волко-собачьи гибриды, а также отто, бэндог, питбульмастиф, волкособ, гуль дог и северокавказская собака. Парламентарии считают, что владельцам таких собак должно быть больше 18 лет. Лицензию предлагают выдавать при предъявлении следующих документов: справка об отсутствии психических заболеваний, документ о наличии курса дрессировки и о том, что его жилплощадь соответствует нормам минимума.

Люди, знающие толк в воспитании пород, уверены, что лицензирование нужно внедрять и среди заводчиков и создавать единую базу или реестр, чтобы можно было сократить случаи серой продажи животного.