В начале 2023 года в Татарстане введут в эксплуатацию новый индустриальный парк "Лаишево"

Парк промышленных инноваций "Лаишево" будет введен в эксплуатацию в начале 2023 года, сообщает ТАСС. Сейчас заканчивается строительство здания под производство материнских плат компании ICL. Об этом на брифинге во вторник, 13 декабря, сообщил глава особой экономической зоны (ОЭЗ) "Иннополис" Ренат Халимов.

"Туда уже зашли три компании. Это компании в сфере электроники, фармацевтики, медицинского оборудования. И наш крупнейший якорный резидент - компания ICL, под которую мы к концу года уже завершим строительство здания. <…> Там будут производится материнские платы. Очень важный для нашей страны в текущих обстоятельствах проект, который полностью импортозамещает комплектующие для производства компьютерной техники, ноутбуков, серверных шкафов", - сказал Халимов.

В эксплуатацию парк введут уже в начале следующего года.

Осенью он был включен Минпромторгом РФ в федеральный реестр. И теперь это дает большие возможности: парк сможет рассчитывать на возмещение части затрат от государства.

Общая площадь "Лаишево" составит 116 га, основное здание займет 8 тыс. кв. м.