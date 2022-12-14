В Минобрнауки Татарстана сообщили, будут ли школы закрываться на карантин

В ряде регионов РФ принято решение о переводе школ на карантин ввиду роста заболеваемости свиным гриппом и ОРВИ. Такое решение приняли в Астрахани и Саратовской области.

В Татарстане рост заболеваемости гриппом за неделю составил 25%. Но пока ни одна республиканская школа не закрылась по эпидемиологическим причинам, об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

На разобщение отправлены 142 класса в 48 школах РТ. Это важно, чтобы разделить здоровых и заболевших учеников.

Решение о выводе на разобщение принимается в случае, если ОРВИ или гриппом заболели от 20% детей.

Обязательными в школах остаются утренние фильтры.