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В колониях Татарстана котам устроили форменный геноцид со сжиганием в печи

В колониях Татарстана котам устроили форменный геноцид со сжиганием в печи

Фото: m.realnoevremya.ru

Сотрудники ИК№ 5 в Татарстане не могли уйти домой с работы, пока не отловят всех кошек на территории колонии. Об этом сообщает Mash Iptash, называя происходящее "геноцидом" четвероногих.
Ранее заключенные без проблем подкармливали кошек, некоторых даже забирали на волю по истечении своего срока.
Но потом, по данным канала, глава управления ФСИН по Татарстану Эдуард Хиалеев потребовал избавить территории от кошек.

"После суточного дежурства уйти домой могли те, кто поймал трёх кошек. Дальше их выбрасывали на мороз — погибать", — пишет канал.
Также приводятся примеры аналогичных случаев в колонии № 2, но там, по сообщениям канала, с котами и вовсе поступили жестко - сожгли в печах. А причиной стало то, что усатые несли на территорию ИК наркотические вещества.

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