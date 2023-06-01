Общество
· Елена Лисова

Уже с сентября учебный год станет короче: школьники затанцевали от радости после нового заявления Госдумы

Уже с сентября учебный год станет короче: школьники затанцевали от радости после нового заявления Госдумы

Фото: открытые источники

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Лариса Тутова — член думского комитета по просвещению и науке — заявила, что у выпусников школ в России есть повод для радости. Упрощен порядок досрочной сдачи выпускных экзаменов.

С 1 сентября этого года, когда начнется новый учебный год, ученики 9-х и 11-х классов смогут сдавать экзамены в досрочном режиме. Ранее досрочно могли сдать ЕГЭ только одиннадцатиклассники. Сейчас процедура стала проще.

Такие дети смогут закончить учебный год на несколько недель раньше своих одноклассников.

Тутова отметила, что желающие завершить учебу пораньше должны добровольно подать заявление на участие в ЕГЭ до 1 февраля, а до 1 марта подается заявление на участие в ОГЭ. Для этого требуется СНИЛС и паспорт.

Педсовет примет решение по каждому из заявлений. До досрочной сдачи допустят тех, кто хорошо усвоил программу. Если есть пробелы в знаниях, ученику будет рекомендовано доучиться вместе со всеми и сдавать экзамен в общие сроки.

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