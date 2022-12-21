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Юрист Роскачества: россияне больше не должны в обязательном порядке отправлять показания поверки счетчиков

Юрист Роскачества: россияне больше не должны в обязательном порядке отправлять показания поверки счетчиков

Фото: zebra-tv.ru

Граждане РФ теперь могут не отправлять в обязательном порядке показания своих счетчиков исполнителю коммунальных услуг. Такие сведения и так передает поверившая счетчик организация. Об этом в интервью Prime заявил юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

По словам юриста, с 1 сентября текущего года решением Верховного суда РФ недействующим признан пункт Правил предоставления ЖКУ, который обязывал каждого отправлять копию документа о результатах поверки счетчика.

Он пояснил, что сведения о поверке счетчиков заносятся в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, их вносит тот, кто проводил поверку счетчика, отмечают "Известия".

"Получается, что актуальные данные о пригодности счетчика всегда есть в общедоступном государственном ресурсе. В итоге результаты поверки счетчиков подтверждаются сведениями из ФГИС, а не свидетельством о поверке, которое перестало быть документом, подтверждающим факт проведения поверки, и носит факультативный характер", — указал Поздняков.

При этом он подчеркнул, что несмотря на решение Верховного суда, требуется законодательное изменение постановления правительства №354. Такой проект закона уже готов и скоро будет рассмотрен.

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