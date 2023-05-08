Общество
· Служба новостей

Уникальный метод: улитки, слизни, гусеницы и прочие вредители покинут ваш участок навсегда

Уникальный метод: улитки, слизни, гусеницы и прочие вредители покинут ваш участок навсегда

Фото: открытые источники

Опытные садоводы знают, сколько вреда урожаю могут принести улитки, гусеницы и слизни. Не всегда удобно и безопасно пользоваться для борьбы с ними химикатами, поскольку такие вещества опасны и для экологии, и для человека. А потому назван простой способ избавиться от вредителей в огороде, для него понадобится только яичная скорлупа.

Скорлупа яиц - отличный источник кальция, это полезно для почвы. Но мало кто знает, что скорлупа - еще и природный пестицид.

Яичную скорлупу нужно потолочь, смешать с нерафинированным подсолнечным маслом и эту смесь добавить в посадочную лунку. Медведки, например, с удовольствием съедят такую приманку, но переварить не смогут и умрут.

От гусениц, слизней и улиток помогут крупные осколки скорлупы, их нужно просто выставить как преграду перед грядками.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

день назад

На Wildberries начали покорять рынок наркоманов и запустили продажу чистой мочи для тестов

Новости Казани

день назад

Стало известно, когда в Татарстан нагрянут сильные заморозки

тараканы это дезинсекция

Новости Казани

12 часов назад

В Казани на дрова разобрали дом-символ Залесного: на его фоне снимались татарские артисты

Новости Казани

9 часов назад

Холод и клещи не страшны: парочка занялась сексом у всех на виду в лесу в Казани

цены на кровельные работы в Москве

Новости Казани

12 часов назад

Не доставайся же ты никому: в Татарстане мужчина расправился с бывшей, которая ушла жить к соседу

Лонгриды

день назад

Отель не интересно и сложно: в Доме Ушковой могут открыть общественный центр

Общество

день назад

Просто подтвердить: россияне смогут переводить друг другу деньги через соцсети
Лонгриды
3 дня назад

Никогда бы не подумали: самые неожиданные места в Казани, где можно пожарить шашлык

Никогда бы не подумали: самые неожиданные места в Казани, где можно пожарить шашлык

Новости Казани

9 часов назад

В Татарстане перевернувшаяся лодка чуть не лишила женщину руки - она попала под винт

Новости Казани

9 часов назад

Аэромобильные группировки из Татарстана и еще двух регионов России направлены в Тюменскую область на тушение пожаров

Новости Казани

12 часов назад

В Татарстане организуют оперативный штаб для выявления земель с большим туристическим потенциалом

Спортивные новости Казани

12 часов назад

Волейболисты команды "Зенит-Казань" в 11-ый раз стали чемпионами России
В Татарстане мобилизованный, которого объявили погибшим в СВО, внезапно вернулся домой живым
Новости Казани
3 дня назад

В Татарстане мобилизованный, которого объявили погибшим в СВО, внезапно вернулся домой живым

Новости Казани

2 дня назад

"Не дал ей денег на новую одежду": жительница Казани из чувства мести обвинила друга в изнасиловании

Новости Казани

2 дня назад

Отделения ГИБДД в Казани поменяли график работы на майские праздники

Новости Казани

2 дня назад

В Татарстане футбольные ворота упали на ребенка - ему раздробило челюсть и выбило зубы
Ипотека за 1 рубль в месяц и не только: малоизвестные способы покупать квартиру в Казани выгодно
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ипотека за 1 рубль в месяц и не только: малоизвестные способы покупать квартиру в Казани выгодно