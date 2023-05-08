Опытные садоводы знают, сколько вреда урожаю могут принести улитки, гусеницы и слизни. Не всегда удобно и безопасно пользоваться для борьбы с ними химикатами, поскольку такие вещества опасны и для экологии, и для человека. А потому назван простой способ избавиться от вредителей в огороде, для него понадобится только яичная скорлупа.

Скорлупа яиц - отличный источник кальция, это полезно для почвы. Но мало кто знает, что скорлупа - еще и природный пестицид.

Яичную скорлупу нужно потолочь, смешать с нерафинированным подсолнечным маслом и эту смесь добавить в посадочную лунку. Медведки, например, с удовольствием съедят такую приманку, но переварить не смогут и умрут.

От гусениц, слизней и улиток помогут крупные осколки скорлупы, их нужно просто выставить как преграду перед грядками.

