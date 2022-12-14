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Уйма народу: хакеры вскрыли данные и назвали число бойцов ВСУ, которые погибли, но числятся пропавшими без вести

Уйма народу: хакеры вскрыли данные и назвали число бойцов ВСУ, которые погибли, но числятся пропавшими без вести

Фото: cigr.net

Стало известно число погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых признали пропавшими без вести. Соответствующие данные смогли добыть русские хакеры из группировки Anarchist Kombatant, взломавшие служебный архив начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шаптала, пишет Telegram-канал Mash.

Данные о погибших украинских солдатах передал Шапталу кадровый центр ВСУ. Согласно информации из соответствующего письма, к 30 ноября пропавшими без вести были признаны 35 382 военнослужащих, чьи тела так и остались на поле боя.

Большинство из них служили в Сухопутных войсках ВСУ — их личные данные заняли 667 листов. Остальные перечисленные военные относились к территориальной обороне (546 листов), десантно-штурмовым войскам (398 листов), силам специальных операций (316 листов) и военно-морским силам (242 листа).

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