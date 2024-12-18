Исследование, проведенное учеными из разных уголков мира и опубликованное в журнале "Sex Roles", выявило интересную и тревожную тенденцию: предвзятость в оценке усталости у мужчин и женщин.

В рамках эксперимента, который проходил в университете, исследователи обнаружили, что даже когда женщины сообщают о сильной усталости, окружающие воспринимают их как энергичных и полных сил. Напротив, мужчины подвергаются переоценке своей утомленности — их слабость чаще замечают и подчеркивают.

В ходе исследования 71 независимый наблюдатель анализировал видеозаписи бесед между студентами. Интригующим оказалось то, что эмоциональность общения женщин создавала ложное впечатление о их высокой работоспособности и жизненной активности.

Руководитель проекта подчеркнул, что эти социальные стереотипы укоренились настолько глубоко, что мы порой незаметно искажаем восприятие реальности. Эти результаты вызвали серьезное беспокойство среди медицинского сообщества: недооценка усталости женщин может привести к запоздалой диагностике серьезных заболеваний, в то время как чрезмерная озабоченность по поводу усталости мужчин может вызвать ненужные медицинские вмешательства, сообщает Карл Маркс.