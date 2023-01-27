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Ученица 10 класса собралась замуж за 49-летнего возлюбленного: родители школьницы требуют остановить этот беспредел

Ученица 10 класса собралась замуж за 49-летнего возлюбленного: родители школьницы требуют остановить этот беспредел

Фото: mykaleidoscope.ru

Московская десятиклассница выходит замуж за 49-летнего возлюбленного. Отец школьницы в шоке: он требует от полиции остановить дочь и не допустить брака с разницей в 33 года, пишет SHOT.

16-летняя девочка познакомилась в Интернете с ровесником. Они встречались, гуляли. С конца лета к их прогулкам всё чаще и чаще стал присоединяться безработный 49-летний опекун парнишки, который затем и вовсе занял место своего пасынка, "зомбировав" и "влюбив" девочку в себя.

Со слов отца школьницы, свидания его дочери с великовозрастным кавалером, на попечении которого находится не только пасынок-подросток, но и 80-летняя мама, быстро перетекли с улицы в постель, а затем и в загс: паре удалось получить разрешение от муниципалитета узаконить их отношения.

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