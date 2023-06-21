Только пальмовое масло: Роскачество назвало конфеты, которые лучше не покупать

В семьях обычно принято баловать конфетами именно детей, вот почему этот подарок должен быть не только красивым, но и безопасным, качественным. Специалисты Роскачества задались вопросом, все ли наборы конфет для детей полезны, все ли их можно без опаски купить и дать ребенку.

Для лабораторной экспертизы закупили наборы, которые содержат разные виды конфет в красивой коробке - леденцы и ириски, шоколадные конфеты и батончики, вафельные конфеты и сахарные. 22 сладких детских набора изучили по сотне показателей качества и безопасности.

Выяснилось, что качественные конфеты, которые совершенно безопасны, содержатся только в наборах бренда Only. Там обычно запакованы молочные фигурки.

Все же остальные наборы не прошли проверку.

В них нашли усилители вкуса, вредные для детей добавки и консерванты, местами даже этиловый спирт. И почти все бренды были богаты пальмовым маслом.