Общество
· Служба новостей

Только пальмовое масло: Роскачество назвало конфеты, которые лучше не покупать

Только пальмовое масло: Роскачество назвало конфеты, которые лучше не покупать

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

В семьях обычно принято баловать конфетами именно детей, вот почему этот подарок должен быть не только красивым, но и безопасным, качественным. Специалисты Роскачества задались вопросом, все ли наборы конфет для детей полезны, все ли их можно без опаски купить и дать ребенку.

Для лабораторной экспертизы закупили наборы, которые содержат разные виды конфет в красивой коробке - леденцы и ириски, шоколадные конфеты и батончики, вафельные конфеты и сахарные. 22 сладких детских набора изучили по сотне показателей качества и безопасности.

Выяснилось, что качественные конфеты, которые совершенно безопасны, содержатся только в наборах бренда Only. Там обычно запакованы молочные фигурки.

Все же остальные наборы не прошли проверку.
В них нашли усилители вкуса, вредные для детей добавки и консерванты, местами даже этиловый спирт. И почти все бренды были богаты пальмовым маслом.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

день назад

Сплошное пальмовое масло: Роскачество назвало конфеты, которые лучше не покупать

Лонгриды

7 часов назад

"Удалось отогнать разъяренную стаю": кинолог рассказала, как вести себя с агрессивной стаей собак

дезинсекционная обработка помещения от тараканов цена

Новости Казани

день назад

На объекте трудятся 400 человек: стало известно, как идет строительство моста через Каму

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

замена замков в металлической двери стоимость в Уфе

Общество

час назад

Только пальмовое масло: Роскачество назвало конфеты, которые лучше не покупать

Новости Казани

11 часов назад

Пройдут специальные учения: в Татарстане власти готовятся к защите людей от ЧС

Новости Казани

10 часов назад

Оставили купюры из банка приколов: работницы банка в Челнах забрали у клиентов миллионы рублей

Новости Казани

день назад

Душераздирающие крики на фоне: в Казани двухлетнюю девочку закрыли в подсобке в садике, чтобы та не мешала занятиям
Лонгриды
день назад

Летний отдых детей 2023: сколько стоит и куда можно еще отправить своего ребенка?

Летний отдых детей 2023: сколько стоит и куда можно еще отправить своего ребенка?

Новости Казани

2 минуты назад

Со счета списались пять тысяч: в Казани мужчина наткнулся на мошенников при покупке запчастей для автомобиля

Новости Казани

час назад

Исполняют красивый брачный танец: в зооботсаду Казани появились фазаны Эллиота и Свайно

Новости Казани

6 часов назад

Первыми узнали коллеги: на стройке школы в Челнах был обнаружен труп

Новости Казани

6 часов назад

Гуляли по стене у Вечного огня: в Набережных Челнах ищут детей-нарушителей
Можно подарить дом: в Казани пройдет акция "Лапы дружбы", где все желающие смогут обзавестись собакой
Новости Казани
2 часа назад

Можно подарить дом: в Казани пройдет акция "Лапы дружбы", где все желающие смогут обзавестись собакой

Новости Казани

6 часов назад

"На месте работают специалисты": в Казани из-за повреждения сети встали трамваи и троллейбусы

Новости Казани

8 часов назад

Расскажут об истории и достижениях: на телеканале ОТР будет выходить передача про Татарстан

Новости Казани

8 часов назад

"На 10 градусов ниже нормы": в Татарстане в ближайшие дни погода будет как в апреле
Получат ли жилье те, кто стал добровольцем или попал под частичную мобилизацию
Полезное
6 дней назад

Получат ли жилье те, кто стал добровольцем или попал под частичную мобилизацию