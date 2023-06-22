Теперь совершенно бесплатно. Пенсионеров, доживших до 60 лет ждет большой сюрприз

Российские пенсионеры, которым исполнилось полных 60 лет, смогут получить новую очень приятную льготу. Для них будут организованы бесплатные занятия в большинстве регионов страны.

PRIMPRESS информирует, что программа нацелена на поддержание активности пенсионеров. Специальные клубы, включая спортивные и творческие, уже есть, и число их продолжает расти - открываются все новые.

На бесплатной основе бабушки и дедушки могут заняться тем, на что во время рабочей деятельности времени не хватало - изучить компьютер и интернет, заняться гимнастикой, танцами, иностранные языками, играть в театре, рисовать, шить, играть в футбол.