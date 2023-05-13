Россияне, которые переводят деньги с одной карты на другую, получат новые интересные возможности. Новые условия начали вводить крупные российские банки, информирует эксперт Валерий Попов.

Так, "Альфа-Банк" уже запустил сервис в апреле, а ВТБ присоединился к коллегами сейчас.

Финансовые учреждения запустили онлайн-банкинг на базе VK.

В VK теперь можно не только переводить деньги со своей банковской карты, но и проверять баланс счета и проводить другие необходимые пользователю финансовые операции.

Чтобы воспользоваться банком и перевести деньги, нужно соблюсти определенное условие. Для этого нужно заполнить анкету и подтвердить регистрацию в VK. После этого финансовый банковский сервис будет доступен.