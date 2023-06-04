Ирина Волынец считает, что новый закон о трудоустройстве подростков поможет при профориентации и не допустит смерть детей, оставшихся без присмотра

В Госдуме принят закон, упрощающий трудоустройство подростков на летних каникулах. Отныне несовершеннолетним от 14 лет не нужно согласие органов опеки и медсправки. Чтобы заключить трудовой договор достаточно согласия одного из родителей. Выбранное место работы будет утверждать Минтруд и Минздрав.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала ситуацию и пояснила нововведение. По ее мнению, оно поможет детям получить опыт работы и профориентироваться. К тому же изменения в законе предотвратят гибель несовершеннолетних, оставшихся без присмотра. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, свыше 90% школьников хотели бы подрабатывать на летних каникулах.