Стало известно, планируют ли в Татарстане из-за гриппа и ОРВИ переносить школьные каникулы

В ряде регионов России на местном уровне приняты решения о досрочном начале зимних каникул в школах из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. В Татарстане необходимости сдвигать сроки каникул нет заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

По его словам, сейчас в Татарстане 395 классов в 66 школах республики находятся на разобщении.

На прошлой неделе эпидподъем составил 82%. Врачи говорят, что вирус активно наступает и чреват сильнейшими осложнениями.

