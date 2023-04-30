До 80% случаев мошенничества совершаются именно через это приложение

Выявлен мессендже, с помощью которого совершает от 70% до 80% всех мошеннических телефонных звонков. По словам специалистов Минцифры, этим приложением является WhatsApp.

Отмечается, что ведомство ввело ответственность за пропуск трафика с подменных номеров. Результаты уже есть: подавляющее большинство мошеннических звонков совершается не из обычной нумерации, а из указанного приложения.

Глава Минцифры заявил, что специалисты ищут технологические способы борьбы с проблемой.

Помимо этого, министр отметил, что ведомство договорилось с операторами сотовой связи о регулировании спам-звонков: они хоть и связаны с рекламой, а не мошенничеством, но их также необходимо регулировать.