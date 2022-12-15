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Стало известно, будут ли вводить масочный режим в общественном транспорте в Татарстане

Стало известно, будут ли вводить масочный режим в общественном транспорте в Татарстане

Фото: big-rostov.ru

Масочный режим в общественном транспорте Татарстана пока вводить не планируется, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов. По его словам, сейчас такой задачи не стоит.

Однако Ханиферов отметил, что ношение пассажирами средств индивидуальной защиты в транспорте приветствуется, так как это поможет обезопасить себя и близких. Сам же документ про ввод масочного режима в автобусах и электротранспорте не вышел.

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