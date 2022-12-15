Снова маски и не только: в Татарстане ввели ограничения из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Татарстане превышает эпидпорог на 82%. По этой причине в республике вводятся ограничения, заявили сегодня, 15 декабря, в региональном управлении Роспотребнадзора.

"По данным еженедельного мониторинга, в республике заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом составила 77,7 на 10 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 82%", - говорится в сообщении санитарного ведомства.

Также отмечается, что зарегистрированы 198 случаев гриппа, и 92% приходятся на свиной грипп H1N1/2009 (182 случая).

С 15 декабря постановлением главного государственного санитарного врача по Татарстану в республике вводятся ограничительные мероприятия. Прекращается посещение стационарных больных в медорганизациях. Исключение составляет уход за тяжелобольными и лежачими больными.

Также прекращается посещение лиц, находящихся в образовательных учреждениях и учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. В этих учреждениях и медорганизациях вводится обязательный масочный режим для персонала и посетителей.

Пациентам дважды в день измеряют температуру. В образовательных учреждениях приостанавливается учебный или воспитательный процесс в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей, также в организациях будет усилен режим дезинфекции.