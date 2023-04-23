Общество
· Регина Шигабетдинова

Сметают с полок с космической скоростью: известен самый вкусный шашлык

Роскачество назвало лучшие марки шашлыка для майских праздников
Сметают с полок с космической скоростью: известен самый вкусный шашлык

Фото: ntk-optima.ru

С наступлением весны россияне открывают дачный сезон и устраивают вылазки на природу. В такое время они обязательно берут с собой шашлык для приготовления. Готовое маринованное мясо - удобный вариант для многих жителей страны. Рейтинг лучших торговых марок шашлыка из свинины составили специалисты Роскачества.

Открывает список шашлык марки «Окраина». В данном мясе нет большого количества соли, ктому же производитель не пытался сэкономить на сырье. Качество мяса хорошее - оно без посторонних запахов. Куски довольно удобно насаживать на шампур.

Следйющий в списке - шашлык марки «Останкино». В упаковке свежее мясо: куски мягкие и оптимального размера, светло-розового цвета. Посторонних запахов не имеют.

Замыкает список «Мираторг». Шашлык из данного мяса в меру соленый, имеет выраженный рисунок. Посторонних запахов также не выявлено - мясо свежее.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

16 часов назад

"Дикий скандал на всю страну": выяснилось, что почти все камеры ГИБДД штрафуют водителей незаконно

Новости России

12 часов назад

"Сколько в этом взгляде!": бойцы ВСУ успели посмотреть в камеру российского БПЛА за одно мгновение до гибели

можно москитную сетку прикрепить на вытяжку чтобы не попадали тараканы

Новости России

23 часа назад

"Они ждут, чтобы мы не напрягались больше, а думали, что они — дебилы": Пригожин оценил итоги новых переговоров о поставке вооружения на Украину

Интересное

2 дня назад

На дачу, к озеру или на опушку леса: теперь казанцы могут бесплатно заказывать доставку еды загород

танцы хип хоп занятия в Москве

Новости Казани

день назад

Угроза теракта: безопасно ли метро Казани?

Новости России

день назад

"Песков пришел и говорит - забери его!": глава ЧВК "Вагнер" Пригожин сообщил, что сын Дмитрия Пескова служил в ЧВК артиллеристом, "по колено в говне"

Новости России

день назад

«Магнитчиков» вычислят мгновенно: новый ГОСТ о счетчиках с 1 мая застанет врасплох россиян

Новости Казани

день назад

В Казани завершили проходку тоннеля метро от станции "Зилант" до станции "Академическая
Новости Казани
4 часа назад

«Из-за электросамокатов погибли 6 человек»: запретят ли ими пользоваться в Казани?

«Из-за электросамокатов погибли 6 человек»: запретят ли ими пользоваться в Казани?

Общество

6 минут назад

Сметают с полок с космической скоростью: известен самый вкусный шашлык

Новости России

36 минут назад

Доступа больше не будет: WhatsApp вводит новое правило для всех россиян с 24 апреля

Новости России

9 часов назад

"Без обращения в суд, без волокиты - просто спишут": Мишустин сделал заявление о том, кому из россиян можно будет легко избавиться от своих долгов в 2023 году

Новости России

12 часов назад

"Сколько в этом взгляде!": бойцы ВСУ успели посмотреть в камеру российского БПЛА за одно мгновение до гибели
Казанский политический блогер собирается с семьей перебраться жить на оккупированную территорию
Новости Казани
20 часов назад

Казанский политический блогер собирается с семьей перебраться жить на оккупированную территорию

Новости России

14 часов назад

"Эффект - просто чумовой!": автоэксперты рассказали, зачем с конца апреля нужно обязательно возить с собой в машине тюбик зубной пасты

Новости России

15 часов назад

"Верный способ испортить майский пикник и загреметь в больницу": Роскачество рассказало, какой магазинный шашлык может вас убить

Новости России

16 часов назад

"Дикий скандал на всю страну": выяснилось, что почти все камеры ГИБДД штрафуют водителей незаконно
Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%
Редакция помогает
6 дней назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%