Роскачество назвало лучшие марки шашлыка для майских праздников

С наступлением весны россияне открывают дачный сезон и устраивают вылазки на природу. В такое время они обязательно берут с собой шашлык для приготовления. Готовое маринованное мясо - удобный вариант для многих жителей страны. Рейтинг лучших торговых марок шашлыка из свинины составили специалисты Роскачества.

Открывает список шашлык марки «Окраина». В данном мясе нет большого количества соли, ктому же производитель не пытался сэкономить на сырье. Качество мяса хорошее - оно без посторонних запахов. Куски довольно удобно насаживать на шампур.

Следйющий в списке - шашлык марки «Останкино». В упаковке свежее мясо: куски мягкие и оптимального размера, светло-розового цвета. Посторонних запахов не имеют.

Замыкает список «Мираторг». Шашлык из данного мяса в меру соленый, имеет выраженный рисунок. Посторонних запахов также не выявлено - мясо свежее.