Смертельно опасно: МЧС РТ рассказало о толщине льда на водоемах республики

Пока водоемы Татарстана представляют опасность ввиду небольшой толщины льда. Безопасным считается значение в 7 сантиметров и более.

В ГУ МЧС РТ сообщают, что на Казанке в Нижнем Заречье толщина льда составляет от 2 до 10 сантиметров. На Волге в Адмиралтейской Слободе и в Старом Аракчино льда местами вообще нет.

В казанском Юдино толщина льда на Волге составляет от 2 до 8 см, а в населенном пункте Новое Победилово — от 2 до 10 сантиметров.

Тонкий лед и в Набережных Челнах: в поселке ГЭС толщина составляет от 0 до 4 сантимеров. На Каме - от 0 до 8 сантиметров.

В нижнекамском Красном Ключе толщина льда реки Камы составляет всего от 1 до 3 см — точно такие же показатели наблюдаются и в Камских Полянах. В устье реки Зай толщина льда на сегодняшний день составляет от 5 до 7 сантиметров.

Городское озеро в Альметьевске заледенело на 2−4 см, а в Чистопольском районе толщина льда Камы составляет всего от нуля до 3 сантиметров.

Пока, отметили в МЧС, на льду находиться смертельно опасно. Кроме того, выход на такой лед чреват наказанием - штрафом в размере 1,5 тыс. рублей.