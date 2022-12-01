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Шестеро детей травмировались, катаясь на ватрушках в Татарстане

Шестеро детей травмировались, катаясь на ватрушках в Татарстане

Фото: deti32.ru

В Татарстане шесть детей успели получить травмы при катании на ватрушках. Об этом сообщил завотделением травматологии ДРКБ Рустан Хасанов, его цитирует "Татар-Информ".

По словам врача, катание на ватрушках - опасное увлечение, особенно если речь идет о детях. Тюбинг может разгоняться до 50 км/час, а при столкновении с препятствием или другими катающимся можно получить серьезные травмы.

"Самые беззащитные места во время катания на ватрушках становятся нижние конечности и голова. Ватрушку может развернуть так, что можно удариться головой об дерево, жесткие сугробы. И это ничем хорошим не заканчивается. Каждый год фиксируются даже летальные исходы", – рассказал Хасанов.

По словам врача, специальных мест для катания на ватрушках в Казани нет.

"Там должны быть сотрудники для определения очереди. Они должны наблюдать за теми, кто скатился, и контролировать тех, кто еще собирается. К тому же сама трасса должны быть оборудована для катания", – отметил травматолог.

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