"Серьезная угроза": главный эпидемиолог Татарстана рассказал о наступлении на республику свиного гриппа

Свиной грипп в Татарстане начинает вытеснять коронавирус, а иммунитет к нему у татарстанцев за последние годы почти исчез. Об этом сообщил 116.RU главный эпидемиолог Татарстана Дмитрий Лопушов.

Последняя эпидемия свиного гриппа была в РФ в 2009 году. Тогда многие привились или переболели, получив иммунитет.

Но сейчас защита организма от H1N1 ослабевала.

"Три года, что мы не встречались с гриппом, сделали свое черное дело. Иммунитет к нему практически пропал. То есть мы вступаем в сезон ОРВИ, практически как в 2009 году", — отметил Лопушов.

Получается, что грипп сейчас вытесняет коронавирус.