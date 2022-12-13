"Серьезная угроза": главный эпидемиолог Татарстана рассказал о наступлении на республику свиного гриппа
Фото: infosmi.net
Свиной грипп в Татарстане начинает вытеснять коронавирус, а иммунитет к нему у татарстанцев за последние годы почти исчез. Об этом сообщил 116.RU главный эпидемиолог Татарстана Дмитрий Лопушов.
Последняя эпидемия свиного гриппа была в РФ в 2009 году. Тогда многие привились или переболели, получив иммунитет.
Но сейчас защита организма от H1N1 ослабевала.
"Три года, что мы не встречались с гриппом, сделали свое черное дело. Иммунитет к нему практически пропал. То есть мы вступаем в сезон ОРВИ, практически как в 2009 году", — отметил Лопушов.
Получается, что грипп сейчас вытесняет коронавирус.
"Ковид был более заразен, распространялся более агрессивно. Для гриппа, условно говоря, не осталось места. Теперь у нас начал вырабатываться иммунитет к ковиду. Он пока сдает позиции, а грипп поднял голову", — добавил врач.
Только за минувшую неделю в РТ зарегистрировали 47 случаев свиного гриппа.