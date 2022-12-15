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«Сделаем все, чтобы мир наступил как можно раньше»: воюющий татарстанский депутат Шарафиев вышел на связь из зоны СВО

«Сделаем все, чтобы мир наступил как можно раньше»: воюющий татарстанский депутат Шарафиев вышел на связь из зоны СВО

Фото: соцсети

С видеоприветом к землякам вышел на связь ушедший на СВО добровольцем депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев.
Привет от воина Шарафиева продемонстрировали на заседании Госсовета РТ.

Шарафиев поблагодарил Президента Татарстана Рустама Минниханова за поддержку добровольцев и мобилизованных, за помощь мирному населению.

"Вместе мы сделаем все, чтобы мир наступил как можно раньше. Мы все вместе отметим нашу общую победу", - сказал Шарафиев.

После окончания контракта Эдуард Шарафиев планирует вернуться домой и наладить работу гуманитарных экспедиций в зону СВО.

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