Общество
· Регина Шигабетдинова

С 19 декабря все будет бесплатно: «Леруа Мерлен» и «Ашан» приняли решение для всех россиян

С 19 декабря все будет бесплатно: «Леруа Мерлен» и «Ашан» приняли решение для всех россиян

Фото: stroysar.ru

Крупные торговые сети в стране приняли новое решение для всех своих покупателей. Ретейлеры решили сделать так, чтобы все необходимые товары для посетителей магазинов стали бесплатными. А начнется такой процесс уже с ближайшего понедельника, 19 декабря, передает PRIMPRESS.

Так, о новом шаге заявили в сети гипермаркетов «Ашан». По словам представителей компании, руководство сети решило сделать так, чтобы перед Новым годом у многих покупателей была возможность получить необходимые для них товары совершенно бесплатно. Это произойдет уже с ближайшего понедельника, ведь именно в этот день компания объявит имена тех, кому достанутся новые бонусы.

Отмечается, что «Ашан» зачислит по одной тысяче баллов десяти клиентам, которые будут выбраны в случайном порядке. Выбирать будут из тех людей, у которых есть карта лояльности сети, а также кто подписан на телеграм-канал сети и оставил за эти выходные комментарий под постом со своим согласием об участии в акции.

По словам специалистов, обладатели 1000 баллов будут объявлены уже 19 декабря, и с этого дня они смогут потратить эти бонусы на приобретение любых продуктов в гипермаркете бренда. То есть получить ряд товаров они смогут совершенно бесплатно, поскольку количество бонусов будет действовать как рубли, которые спишут на кассе в качестве оплаты по чеку.

Также с 19 декабря получить бесплатно товары смогут посетители сети гипермаркетов продукции для дома, строительства и ремонта «Леруа Мерлен». Сеть магазинов ранее запустила акцию вместе с банком «Тинькофф», по которой за любую покупку через сайт сети владельцам банковских карт будут начислять три процента в виде кешбэка. После того, как кешбэк будет получен, его можно будет потратить по своему усмотрению. В том числе и на приобретение новых товаров в любом гипермаркете французской сети.

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