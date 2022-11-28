Россиянка потребовала признать отцом ее ребенка погибшего в СВО мобилизованного мужчину

Жительница Челябинска намерена доказать в судебном порядке, что погибший в зоне СВО на Украине 24-летний мобилизованный является отцом ее годовалого сына. Молодого человека мобилизовали 29 сентября, уже 8 октября он погиб.

Отношения в паре были очень непростыми, и поэтому при рождении мальчика мужчина не был вписан в свидетельство о рождении в качестве отца ребенка.

Но девушка приезжала вместе с сыном на проводы мобилизованного и поддерживала теплые отношения с его семьей.

Теперь молодая мать хочет дать своему сыну фамилию отца, доказать их родственную связь и получить все полагающиеся по случаю потери кормильца выплаты.

Планируется провести тест ДНК между ребенком и матерью погибшего мобилизованного, сообщает 74.ru.