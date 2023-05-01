«Будут дополнительные дни отдыха»: Минтруд сделал заявление о выходных в мае

Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) сделало заявление о выходных в мае этого года. В преддверии последнего весеннего месяца в ведомстве напомнили, как будут отдыхать граждане в ближайшее время. И специалисты заявили о дополнительных выходных в этом месяце, сообщает PRIMPRESS.

Как рассказали в Минтруде, календарь рабочих и выходных дней в мае будет отличаться от предыдущих месяцев. Дело в том, что уже в ближайшее время в нашей стране начнутся праздничные периоды. В итоге последний весенний месяц подарит россиянам достаточно много выходных дней.

«Последний месяц весны богат на выходные: дополнительные дни отдыха будут 1, 8 и 9 мая», – заметили в министерстве.

Также там уточнили, что длинные выходные россияне начали отмечать уже с 29 апреля. Ведь первая часть майских праздников продлится до 1 мая включительно. На работу придется выйти уже во вторник, 2 мая. Но зато первая рабочая неделя месяца будет короткой, она насчитает всего четыре дня, со 2 по 5 мая включительно.

Потом отдохнуть можно будет уже четыре дня подряд, поскольку выходными будут дни с 6 по 9 мая. А после этого россиян ждет еще более короткая неделя, чем в начале месяца. Она будет длиться всего три дня: с 10 по 12 мая.

В целом же в мае этого года будет 11 выходных дней, но это не самый большой показатель. Например, в 2024 году в мае должно быть сразу 13 выходных.