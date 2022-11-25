Режим базовой готовности: президент Татарстана запретил использовать в республике беспилотники

Сегодня, 25 ноября, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, запрещающий в период действия в республике режима базовой готовности использовать летательные беспилотные аппараты в РТ.

"За исключением беспилотников, используемых в установленном законодательством порядке органами госвласти и подведомственными им организациями, органами местного самоуправления, иными организациями и физическими лицами по договору с органами государственной власти и подведомственными им организациями, органами местного самоуправления в рамках, возложенных на них функций", - говорится в документе.

Действовать данный запрет будет до того момента, как в Татарстане решением президента России Владимира Путина будет снят режим базовой готовности.