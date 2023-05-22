Реки спиртного: ОЭЗ «Алабуга» сделала крупный заказ крепкого алкоголя на 5 миллионов рублей
Фото: kartinkin.net
В Татарсатне сделан крупный заказ на крепкую алкогольную продукцию стоимостью 5 млн рублей. Согласно информации из сайта госзакупок, договор заключило АО "Особая экономическая зона "Алабуга".
Неизвестно, с какой целью компания решила закупиться таким объемом спиртного. Однако тендер был размещен на площадке еще 9 мая, а договор был подписан за день до этого. Следуя федеральному закону, заказчик обязан внести информацию после заключения контракта в течение 3 рабочих дней.
Напомним, в настоящее время число действующих резидентов особой экономической зоны составляет 33 компании. Объем инвестиций этих резидентов превышает 162 млрд рублей.