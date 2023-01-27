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Разорят даже миллиардера: женщины с этими именами без зазрения совести оставляют мужчин без гроша в кармане

Разорят даже миллиардера: женщины с этими именами без зазрения совести оставляют мужчин без гроша в кармане

Фото: legkovmeste.ru

Эзотерики назвали несколько женских имен, носительницы которых наиболее часто оказываются способны на отношения ради материальной выгоды. При этом они без зазрения совести оставляют кавалера без гроша в кармане и уходят на поиски нового партнера, способного обеспечить их нужды и потребности.

Арина
Женщины с этим именем обычно очень умны, притягательны и обворожительны. Но их жертвы даже не догадываются, что они уже попали на ключок и будут обобраны до нитки. Арины выглядят простушками, мило выпрашивающими дорогие подарки и деньги, но попробуйте отказать - ангел сразу превратится в дьвола.

Инна
Инны отличаются непредсказуемостью. Они - артистки от природы, способные изобразить тот уровень любви и страсти, которого от нее ждет состоятельный партнер. Они четко видят цель - деньги - и идут к ней. Но не всегда Инна корыстна, она может действительно полюбить своего толстосума и провести с ним всю жизнь.

Кристина
Кристины очень целеустремленные. Если уж они решили, что хотят роскошной жизни, для них не будет играть большой роли, какой ценой они достигнут цели. Если в молодом возрасте Кристина не встретить настоящей любви, есть большая вероятность, что она станет рассчетливой стервой, которая будет заводить только меркантильные отношения.

Яна
Для Ян важны детали - какая у мужчины машина, одежда, престиж для нее превышего всего. Если избранник состоятелен, то Яна с удовольствием начинает отношения с ним. Она будет казаться милой и немного инфантильной, но это - обманка. За безобидной внешностью кроется человек, способный оставить без копейки и бросить.

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