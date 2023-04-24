Общество
· Регина Шигабетдинова

Размер скромный, но хоть так: Пенсионерам 24 апреля зачислят денежную сумму на карту

Известно, каким категориям пенсионеров будут начислены денежные бонусы с 24 апреля
Размер скромный, но хоть так: Пенсионерам 24 апреля зачислят денежную сумму на карту

Фото: mirtesen.ru

Стало известно, что с 24 апреля пенсионерам начнут зачислять новую денежную сумму. Размер зачислений будет не очень большим, но лишним точно не будет. Достанутся они сразу нескольким категориям пожилых граждан, сообщает PRIMPRESS.

Отмечается, что деньги поступят отдельно от пенсии, а размер зависит от статуса человека и от региона, где он проживает. Так, в столичном регионе получить денежную прибавку до конца апреля смогут очень многие пожилые граждане. По 1895 рублей будут перечислять тем пенсионерам, которые относятся к категории тружеников тыла и детей войны. Последние родились с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. А для тех, кто пострадал от репрессий и потом был реабилитирован, выплата составит 2527 рублей.

Для пенсионеров, которые являются ветеранами труда или военной службы, дополнительная сумма с 24 апреля составит 1264 рубля. Также рассчитывать на денежный плюс смогут те пенсионеры, которые по определенным причинам отказались от бесплатного проезда или других льгот в пользу денег: компенсация составит 479 рублей. По 239 рублей доплатят тем, кто отказался от проезда в электричках, а если отказ коснулся бесплатных лекарств, на счет зачислят уже по 1402 рубля.

Денежные средства должны поступить на счета пенсионеров в полном объеме до конца месяца.

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