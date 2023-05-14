Общество
· Регина Шигабетдинова

Придется сеять заново: заморозки в Татарстане уничтожили 30 тысяч гектаров посевов

Из-за заморозков в Татарстане пострадали 30 тысяч гектаров новых посевов
Придется сеять заново: заморозки в Татарстане уничтожили 30 тысяч гектаров посевов

Фото: kbrria.ru

В Татарстане 30 тысяч гектаров новых посевов пострадали из-за недавних заморозков. Самые большие потери понесли участки в Бавлинском, Лениногорском и Мензелинском районах республики, заявил на совещании в Доме Правительства РТ вице-премьер региона Марат Зяббаров.

Земли, где культуры полностью погибли из-за холода, засеют заново. Зяббаров снова подчеркнул, что посевы следует страховать на случай чрезвычайных ситуаций, как с погодой. В настоящее время площадь застрахованных посевов равна 509 тысячам гектаров.

Следующая новость ↓

Популярное

Общество

17 часов назад

Летние каникулы урежут: российских школьников огорчили новым решением

Новости Казани

день назад

"Опасно": синоптики Татарстана предупредили, что на регион надвигается сильная гроза с ветром

избавиться от насекомых москва

Лонгриды

день назад

"Думаю, в душе он рыдал": Первая жертва Галявиева рассказала об эмоциях подсудимого, когда ему оглашали приговор

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Топ необходимых советов для казанских мам: как вырастить счастливого ребенка и не сойти с ума

ремонт стиральных машин сименс в Уфе

Новости Казани

22 часа назад

В Татарстане в городском парке на дереве нашли мертвого пожилого мужчину

Новости Казани

день назад

В Казани до конца года поменяется маршрутная сеть общественного транспорта

Общество

5 часов назад

В Трудинспекции разъяснили: в июне россияне смогут отдыхать 14 выходных дней

Новости Казани

день назад

Уехала на заказ и исчезла: в Татарстане третьи сутки разыскивают пропавшую женщину-таксиста
Новости Казани
2 дня назад

Два года после страшной трагедии в 175 гимназии: цветы больше не несут, но охрана стоит

Два года после страшной трагедии в 175 гимназии: цветы больше не несут, но охрана стоит

Общество

час назад

Придется сеять заново: заморозки в Татарстане уничтожили 30 тысяч гектаров посевов

Новости Казани

3 часа назад

Сильный ветер и гроза: казанцев предупредили о резком ухудшении погоды 14 мая

Новости Казани

22 часа назад

"Все хуже и хуже": синоптики предупредили об ухудшении погодной ситуации в Татарстане в ближайшие сутки

Новости Казани

22 часа назад

Эксперты не советуют жителям Татарстана сейчас инвестировать в недвижимость
"Локтем прямо в лицо!": в Казани воспитательница в детсаду ударила ребенка из-за кашля
Новости Казани
день назад

"Локтем прямо в лицо!": в Казани воспитательница в детсаду ударила ребенка из-за кашля

Новости Казани

день назад

В Татарстане художник нарисовал портрет Рустама Минниханова нефтью и показал его в Москве

Новости Казани

день назад

Раис Татарстана Минниханов назначил Асгата Сафарова ответственным за доверие татарстанцев к Владимиру Путину

Общество

день назад

Теперь можно из ВК: переводить деньги с карты на карту можно будет по-новому
Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города