Из-за заморозков в Татарстане пострадали 30 тысяч гектаров новых посевов

В Татарстане 30 тысяч гектаров новых посевов пострадали из-за недавних заморозков. Самые большие потери понесли участки в Бавлинском, Лениногорском и Мензелинском районах республики, заявил на совещании в Доме Правительства РТ вице-премьер региона Марат Зяббаров.

Земли, где культуры полностью погибли из-за холода, засеют заново. Зяббаров снова подчеркнул, что посевы следует страховать на случай чрезвычайных ситуаций, как с погодой. В настоящее время площадь застрахованных посевов равна 509 тысячам гектаров.