Казанский врач-нарколог назвал причины роста пьянства

Казанский врач-нарколог Галимзян Шакирзянов заявил, что после пандемии в России наблюдается рост пьянства. Он также обозначил причины такого явления, передает «Тататрстан 24».

«Согласно статистике, имеется небольшое увеличение. Немного цифры выросли во время пандемии, после этого они на время уменьшились. Но сейчас снова начали расти. Идет алкоголизация населения», – утверждает эксперт.

Одними из главных причин роста пьянства врач считает «нестабильную жизнь»: алкоголь служит неким «антидепрессантом». Шакирзянов отметил, что для решения данной проблемы следует напоминать населению о его вреде и последствиях.