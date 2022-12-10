Президент Татарстана Минниханов сделал заявление о росте вирусной угрозы в республике

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что на сегодняшний день в республике наблюдается активное распространение вирусных инфекций. По коронавирусу рост заболеваемости за неделю составил 14%, по ОРВИ и гриппу — 25%.

На прошлой неделе в Татарстане зафиксирован 51 случай заболевания гриппом.

"Минздраву необходимо обеспечить готовность медицинских организаций к приему, диагностике и лечению больных, продолжить вакцинацию", — поручил глава региона.

Также Минниханов поручил ввести входные фильтры, он считает эту меру очень эффективной.

Напомним, самыми частыми диагнозами жителей Татарстана за эту неделю стали свиной грипп и другие острые формы ОРВИ. Трехкратный рост обращений наблюдается в 18 поликлиниках — приходится открывать дополнительные фильтры.