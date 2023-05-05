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Повысят еще на 10%: пенсионеров ждет рекордная за 10 лет индексация

Повысят еще на 10%: пенсионеров ждет рекордная за 10 лет индексация

Фото: открытые источники

Российские пенсионеры могут ликовать — им готовится рекордная индексация, которая станет самой ощутимой за последние 10 лет. Речь идет об определенной категории пожилых людей.

Осенью 2023 года на 10% прибавят пенсию военным пенсионерам и всем, кто приравнен к данной пенсионной категории. На повышение смогут рассчитывать не только бывшие военные, но и отработавшие стаж в МВД, СК, на таможне, во ФСИН или МЧС, а также других силовых организациях.

Не играет роли, работает сейчас пенсионер или нет, ему будут повышены выплаты на 10,5%.

За последние 10 лет так пенсии данной категории россиян не повышали ни разу.

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