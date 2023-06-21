Полный перерасчет с 2023: россиян обрадовали прибавкой 24 000 рублей с августа

Некоторые российские пенсионеры смогут получить в августе 24 тысяч рублей в среднем. Однако, такая прибавка, возможная при перерасчете, будет касаться не всех граждан пенсионного возраста.

Для получения перерасчета требуется быть в возрасте более 65 лет, не быть работающим пенсионером и жить в своем регионе на протяжении десятилетия и более того.

Перерасчет проведут с января текущего года, и деньги будут начислены в соответствии с графиком, не позднее 20 августа.

Если пенсия по старости у гражданина, соотвествующего указанным требования, обычно 15 тысяч, то после перерасчета получит гражданин 24 тысячи, а потом каждый месяц - по 3000 доплаты.

Правда, коснется эта мера только жителей Московской области, там правительство проводит региональные дотации пенсий.