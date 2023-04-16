Общество
· Регина Шигабетдинова

Покупать другую не захочется: Роскачество обнаружило топовую тушенку из натурального мяса

В Роскачестве огласили марку качественной тушенки из настоящего мяса
Покупать другую не захочется: Роскачество обнаружило топовую тушенку из натурального мяса

Фото: inet-shops.ru

В Роскачестве выявили одну из лучших торговых марок тушеной говядины, представленных на прилавках магазинов.

Ведомство провело исследование и опубликовало его на сайте: проверку прошли товары 23 торговых марок. Они были оценены по 9 критериям. Помимо экспертной оценки, свой вердикт выносили сами потребители.

В числе товаров, набравших получивших самую высокую оценку, закрепилась тушеная говядина торговой марки «Честный продукт». Тушенка абсолютно безопасна, внутри упаковки содержится достаточное количество мяса и жира. Состав продукта также соответствует заявленному на этикетке. Помимо этого, такая говядина в меру соленая, не содержит посторонних примесей. Массовая доля белков и жиров полностью соответствует ГОСТу.

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