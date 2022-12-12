"Погибли не от вражеской пули": в Татарстане простились с двумя мобилизованными, погибшими в ДТП по пути с грузом

В Татарстане простились с двумя мобилизованными, погибшими в аварии на трассе М-4. Оба доставляли гуманитарный груз своему батальону. Один - известный в Татарстане педиатр из Набережных Челнов Николай Зотов, второй - житель поселка Совхоз "Татарстан" Тукаевского района РТ, разведчик Тимур Дунаев.

ДТП случилось села Терновое в Воронежской области, когда мобилизованные перегоняли полученные в виде гуманитарной помощи автомобили "УАЗ-буханка" в расположение части в зоне СВО.

