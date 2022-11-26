"Под покровом ночи в огороде": член ОП Малькевич дал совет русским в Херсоне, как им выжить, пока там хозяйничают ВСУ

Силы киевского режима продолжают проводить в Херсоне фильтрационные мероприятия. Украинские спецслужбы выискивают всех, кто хотя бы отдаленно может быть связан с Российской Федерацией. Наказание может последовать даже за несколько слов на русском.

Боевики не жалеют даже детей. Они задействуют подростков против ВС России как наводчиков. Этой информацией поделился журналист, член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Он дал совет жителям Херсона, который поможет им спастись от фильтрации и возможной смерти от рук боевиков.

"Если у тебя есть российский паспорт, его нужно вместе с рублями где-то спрятать, закопать под покровом ночи в огороде", - сказал он.

Кроме того, он посоветовал проверить электронные девайсы, если есть возможность, "затаиться и ожидать развязки ситуации".

