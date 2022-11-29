Почитателя "казанского стрелка" признали невменяемым за подготовку к убийству следователей по делу Галявиева

В Казани состоялось заседание по делу 21-летнего жителя города Ленска Республики Саха (Якутия). Он, являясь поклонником Ильназа Галявиева, хотел убить следователей, которые расследовали дело о массовой стрельбе в школе № 175.



В ходе расследования выяснилось, что молодой человек страдает психическим расстройством, он совершил преступление в состоянии невменяемости.

Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков предложил суду отправить россиянина на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Из материалов дела следует, что подсудимый вдохновился преступлением "казанского стрелка". В итоге он специально приехал в Казань, снял квартиру напротив гимназии и оттуда наблюдал за работой следователей. Злоумышленник планировал с ними расправиться.