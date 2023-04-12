Общество
· Регина Шигабетдинова

«Пенсионный возраст понизят до 55/60 лет»: Пожилых людей ждет большой сюрприз уже в 2024 году

Россиянам сообщили о возможности выхода на пенсию на пять лет раньше
«Пенсионный возраст понизят до 55/60 лет»: Пожилых людей ждет большой сюрприз уже в 2024 году

Фото: yur-gazeta.ru

Россияне смогут выходить на пенсию на 5 лет раньше. Изменения, касающиеся пенсионного возраста, настанут в 2024 году, передает PRIMPRESS. В настоящее время идет переход по повышению пенсионного возраст. В полной мере положения пенсионной реформы должны вступить в силу к 2028 году. Тогда возраст выхода на пенсию по старости для женщин составит 60 лет, а для мужчин 65 лет.

Понизить пенсионный возраст для себя на пять лет может каждый человек за счет участия в программе пенсионных накоплений, ведь выплата негосударственной пенсии начинается в 55 и 60 лет соответственно. А в 2024 году для участников таких программ заработают новые правила.

В июле 2024 года в силу вступит закон, который обяжет все НПФ информировать своих клиентов о состоянии их лицевого счета. Сейчас уведомляет о наличии накоплений граждан только СФР. Однако многие хранят или хранили свои накопления в негосударственных фондах. Часто такие люди даже не знают, сколько у них там денег и на что можно рассчитывать. А в следующем году информация о состоянии их счета и времени начала получения выплаты будет поступать автоматически.

Размер пенсии для каждого может быть разным. Например, если женщина начнет копить на пенсию с 40 лет и внесёт первоначальный платеж 30 000 рублей и потом, переводя туда 3 000 в месяц, с момента выхода на пенсию она сможет получать 16 538 рублей ежемесячно в течение 5 лет.

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